« Je n'étais pas heureux », il balance sur son transfert du PSG

La rédaction

Transféré cet hiver à Wolverhampton, Pablo Sarabia n’a jamais réellement fait l’unanimité au PSG. Pour le Daily Telegraph, l’attaquant espagnol s’est livré au sujet de son passage dans le club de la capitale et des raisons qui l’ont poussé à partir.

Arrivé au PSG en 2019, Pablo Sarabia a marqué 22 buts en 98 matchs. Malgré des premiers mois convaincants, l’arrivée de Lionel Messi a poussé le club parisien à prêter le Portugais au Sporting où il marquera en une saison presque autant de buts qu’il en a mis avec le PSG (21 buts en 45 apparitions). Le départ non remplacé d’Angel Di Maria à la Juventus l’été dernier a permis à Sarabia de retrouver une place de choix dans l’effectif parisien. Problème, avec Messi, Neymar et Mbappé, il est difficile d’avoir du temps de jeu et les quelques entrées du Portugais ont été décevantes.

Fracassé à l'OM, révélation sur son transfert avorté https://t.co/l2KDev9dqq pic.twitter.com/DYfMaauOm7 — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

« C’est très difficile de jouer au PSG »

Le 14 janvier, le départ de Sarabia pour Wolverhampton était confirmé, une volonté du joueur et non du club. L'Espagnol a ainsi expliqué au Telegraph : « C'était incroyable de jouer avec Messi, Mbappé et Neymar et une très bonne expérience, mais pour moi, la chose la plus cruciale est de me sentir important dans l'équipe. Je préfère être dans une autre équipe pour ressentir cette unité, pour en faire partie et être un membre de l'équipe et de la famille, plutôt qu'une simple collection d'individus. Je n'étais pas heureux de ne pas jouer. C'est très difficile de jouer au PSG vu le niveau des joueurs, alors j'ai pris la décision de venir ici » .

« J’avais besoin que le coach croie en moi »