Mercato - PSG : Menacé par un gang, Messi reçoit un appel du pied

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi est suivi de très près par les Newell's Old Boys. D'ailleurs, Pablo Allegri et Federico Ripani - respectivement vice-président et secrétaire du club argentin - ont lancé un gros appel du pied à la Pulga, et ce, alors qu'il a été menacé par un gang de Rosario dernièrement.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. Sous contrat jusqu'au 30 juin, la Pulga partira librement et gratuitement dans un nouveau club si elle ne prolonge pas d'ici-là. Consciente de la situation, la direction du PSG est actuellement en pourparlers avec le clan Messi pour convaincre son numéro 30 de parapher un nouveau bail à Paris. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions sont en bonne voie. Toutefois, Leo Messi ne manque pas de prétendants à l'étranger. Par exemple, les Newell's Old Boys sont déterminés à boucler le retour de la star argentine à Rosario.

Lors d'un entretien accordé à Sport Italia , Pablo Allegri, vice-président des Newell's Old Boys, a d'ailleurs lancé un appel du pied à Leo Messi, révélant tout de même qu'il n'avait pas lancé les contacts avec lui pour le moment. « C'est sa maison et les portes lui seront toujours ouvertes. Y a-t-il eu des contacts ? Non, il n'y a jamais eu de contact avec le meilleur joueur du monde » , a-t-il précisé, avant que le secrétaire Federico Ripani ne s'exprime à son tour.

