PSG : Un gang menace Messi pour son transfert

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le PSG pour faire son retour en Argentine. Alerté par la situation de la Pulga, un gang lui a écrit un message menaçant après avoir fusillé un supermarché à Rosario qui appartient à la famille de sa compagne, Antonela Roccuzzo.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Engagée jusqu'au 30 juin avec le club de la capitale, la Pulga partira librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici-là.

🚨AHORA🚨👉Balearon un local de la familia de Antonela Roccuzzo en Rosario y dejaron una amenaza contra Lionel Messi👉La policía encontró una nota mafiosa dirigida al crack rosarino: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”. pic.twitter.com/jtjvYPcAeb — Marcelo Bonelli (@BonelliOK) March 2, 2023

Messi menacé par un gang après une fusillade à Rosario

Conscient de la situation, le PSG a pris les devants pour éviter ce terrible scénario. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction parisienne est actuellement en pourparlers avec le clan Messi et les discussions sont en bonne voie. Toutefois, le numéro 30 du PSG serait pisté par les Newell's Old Boys en Argentine, club où il a évolué dans sa jeunesse. Une information qui n'a pas échappé à un gang de Rosario.

«Messi on t'attend, Javkin est un narco, il ne te protègera pas»