Messi a dépensé une fortune pour ce cadeau en «or»

Amadou Diawara

Au Qatar, Lionel Messi a remporté sa toute première Coupe du Monde avec l'Argentine, grâce à la victoire aux tirs au but face à la France en finale. Pour fêter ce sacre, la Pulga a offert un smartphone recouvert d'or à l'ensemble du groupe de l'Albiceleste, soit 35 téléphones portables au total.

A 35 ans, Lionel Messi a soulevé le seul trophée qui lui manquait : la Coupe du Monde. En effet, l'Argentine a été sacré au Qatar après son succès contre l'équipe de France en finale, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Pour marquer le coup, Leo Messi a fait un gros cadeau à chaque membre du groupe de l' Albiceleste .

En plein match, il balance «fils de p***» à Lionel Messi https://t.co/65abGPfvKk pic.twitter.com/QiRVb25uGN — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

Messi a offert un cadeau à 210 000€ à la sélection argentine

Comme annoncé par la marque iDesign Gold sur Instagram , Leo Messi a commandé 35 smartphones en or (24 carats) pour les offrir à ses coéquipiers et aux membres du staff de la sélection argentine après leur sacre à la Coupe du Monde au Qatar. Et chaque téléphone portable a été personnalisé avec nom, numéro, logo de la fédération albiceleste de football avec ses trois étoiles et le message suivant : « World Cup Champions 2022 (Champions du monde 2022) ». Pour ces présents, Lionel Messi aurait dépensé 210 000€ au total d'après TNT Sports.

«Il voulait un cadeau spécial pour célébrer cette victoire»