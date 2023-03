Une star prévient Mbappé et le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent lors du déplacement au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions, Sadio Mané a repris la compétition et se prépare donc à être sur le terrain pour le match retour contre le PSG. L’international sénégalais est d’ailleurs confiant et pense que le Bayern Munich peut contenir Kylian Mbappé et les Parisiens.

Le 14 avril dernier, le PSG devait se passer de Kylian Mbappé au coup d’envoi du choc contre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions. Mais les Bavarois aussi étaient privés d’un joueur clé, à savoir Sadio Mané. Et l’ancien ailier de Liverpool est de retour et il annonce la couleur.

Mané est de retour !

« Ça faisait longtemps, mais maintenant je me sens beaucoup mieux. Me tenir debout sur le terrain avec mes coéquipiers et avoir à nouveau le ballon à mes pieds me rend heureux. Le club s’est très bien occupé de moi », assure l’international sénégalais dans une interview accordée à Bild avant de se projeter sur le choc contre le PSG le 8 mars.

«Nos défenseurs peuvent arrêter Mbappé»