Mercato - PSG : Messi a pris une décision radicale pour son avenir

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi fera ses valises et changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Toutefois, le numéro 30 parisien ne compterait pas rejoindre n'importe quelle destination. En effet, Leo Messi voudrait à tout prix rester en Europe.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un contrat de deux saisons. Engagée jusqu'au 30 juin, la Pulga quittera donc le club parisien librement et gratuitement à la fin de la saison si elle ne prolonge pas d'ici-là.

Après Mbappé, ils chambrent l'OM https://t.co/6kXppzwHJQ pic.twitter.com/QXy87Y0qsI — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

Leo Messi veut rester en Europe

Conscient de la situation de Leo Messi, le PSG est actuellement en pourparlers avec son entourage, et ce, pour étendre son bail. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions entre les deux parties avancent dans le bon sens. Toutefois, la prolongation de Lionel Messi est encore loin d'être actée et un départ cet été est toujours possible. D'ailleurs, le vétéran argentin de 35 ans sait déjà quel type de club il veut rejoindre en cas de transfert.

Messi a tiré un trait sur l'Argentine, la MLS et l'Arabie Saoudite