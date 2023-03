«Qui sait, un jour» : Courtisé par le PSG, il prédit du lourd

Thomas Bourseau

Mettant le feu aux pelouses de Serie A, Victor Osimhen serait susceptible de quitter le Napoli à la prochaine intersaison. Pour le PSG ? L’intérêt parisien a été confirmé. Néanmoins, il semble que ce soit la Premier League qui fasse tourner la tête du Nigérian aux 19 buts en Serie A cette saison.

Victor Osimhen est déjà passé par le Parc des princes, mais en tant qu’adversaire du PSG. En effet, lors de la saison 2019/2020 passée au LOSC, l’international nigérian s’est bâti une belle réputation sur le marché des transferts et a finalement pris le chemin du Napoli. Étant derrière son recrutement au LOSC, Luis Campos aimerait en faire de même au PSG selon certains médias, où il officie depuis l’été dernier en tant que conseiller football.

«Le PSG pourrait être un club intéressé par l'attaquant»

Outre le PSG, Victor Osimhen qui n’est autre que le meilleur buteur de la saison en Serie A avec 19 réalisations, figurerait dans les petits papiers de deux cadors de Premier League que sont Chelsea et Manchester United. L’attaquant du Napoli est sous contrat jusqu’en juin 2025, mais le club napolitain pourrait tenter un coup afin de le conserver selon le journaliste Ciro Venerato. « Naples a fait savoir qu'il était prêt à aller au-delà des niveaux imposés par le plafond salarial pour le Nigérian » . Pour autant, le PSG serait bien sur les rangs selon le journaliste et ses propos énoncés à 1 Football Club. « Il faudra voir si les offres dites impossibles à refuser arriveront. Les enchères ont déjà commencé, et pas seulement en Premier League. En fait, le PSG pourrait être un club intéressé par l'attaquant. Tout est ouvert, nous devrons attendre la fin de la saison pour de nouveaux développements ».

«C'est une ambition de tous les joueurs»