Le PSG lui déroule le tapis rouge, le Qatar va se planter

En marge du prochain mercato estival, Jude Bellingham devrait quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre un cador européen. Le PSG a postulé, mais le Qatar aurait de fortes chances d’échouer pour ce transfert…

« Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et (nous avons) du respect, donc si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club ». A l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sports pendant la Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi dévoilait publiquement l’intérêt du PSG et l’envie d’un bon nombre de clubs de recruter Jude Bellingham.

Le PSG a parlé, mais la gouffre s’agrandit avec le reste

Du haut de ses 19 ans, l’international anglais devient petit à petit incontournable à son poste que ce soit avec le Borussia Dortmund où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2025 ou avec l’Angleterre. Le PSG se mesurerait au gratin européen dans la course à la signature de Bellingham. Et il semblerait que le Qatar soit totalement distancé à présent.

«Liverpool, le Real Madrid et Manchester City sont en tête»