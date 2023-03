PSG : Flop de l’ère QSI, une grande vérité est révélée

Thomas Bourseau

Arrivé avec beaucoup d’attentes au PSG en 2016, Jesé Rodriguez n’a rien réussi au club et s’en est allé dans l’anonymat en 2020. Mais pour cet agent de joueurs, l’histoire aurait pu être bien différente. Explications.

Il a été formé au Real Madrid et a fait ses classes à la Castilla avant d’être lancé dans le grand bain à la Casa Blanca. Malgré son jeune âge au début des années 2010, Jesé Rodriguez a bénéficié de temps de jeu au milieu des étoiles madrilènes. Alors forcément, au moment de son transfert au PSG en 2016, il y a des attentes autour de Jesé Rodriguez… qui ne se sont jamais concrétisées.

Jesé s’est planté au PSG

Pouvant être considéré comme le plus gros flop de l’ère QSI au PSG, Jesé Rodriguez n’a même pas disputé 20 matchs avec le Paris Saint-Germain en l’espace des quatre ans. Durant cette période, il a multiplié les prêts à Las Palmas, Stoke City, au Betis Séville et au Sporting Portugal.

«Un grand joueur qui traverse une phase compliquée, sinon il serait encore au PSG»