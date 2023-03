Une rumeur folle anime le mercato du PSG, la condition est posée

Thomas Bourseau

Alors que la position de Christophe Galtier en tant qu’entraîneur serait fragilisée, le PSG songerait à José Mourinho selon divers médias. Et l’avenir du Special One à la Roma serait conditionnée à la reine des compétions de clubs.

Ce n’est pas la première fois que son nom est lié au PSG. Après son éviction de Manchester United en 2018, José Mourinho avait été aperçu à plusieurs reprises à Lille. Sa présence en France avait notamment débouché sur des rumeurs au PSG, moment où Thomas Tuchel était en poste. Cependant, Mourinho n’était pas venu. Cela ne pourrait n’avoir été que partie remise.

Le nom de Mourinho revient avec insistance au PSG

C’est du moins ce que Foot Mercato évoquait à la mi-février, au moment où L’Equipe expliquait que la position de Christophe Galtier n’avait jamais été aussi fragilisée sur le banc de touche du PSG. Le club de la capitale pensait alors à José Mourinho, en poste à la Roma. Néanmoins, le10sport.com a coupé court aux plus vives spéculations en vous affirmant le 17 février dernier qu’aucun contact n’avait été noué entre Mourinho et le PSG.

Le PSG prend une décision radicale à 600M€ https://t.co/y8lQ8gnJ1M pic.twitter.com/V0VRIatoRH — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

Pas de Ligue des champions pour la Roma ? Pas de Mourinho