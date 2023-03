Zidane, Platini… Une énorme révolution est attendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis ce mardi, Noël Le Graët n'est plus président de la Fédération française de football. Sous le feu des critiques et dans l'œil de la justice, l'homme de 81 ans a laissé sa place à Philippe Diallo, qui assurera l'intérim au moins jusqu'au 10 juin. Pour la suite, Daniel Riolo évoque une idée.

C'est désormais officiel, Noël Le Graët a démissionné de la présidence de la FFF. Philippe Diallo assurera ce rôle jusqu'au 10 juin, date de la prochaine Assemblée Fédérale. Ce dernier est le favori pour terminer le mandat de Le Graët, jusqu'en 2024, même si certains hommes de l'ombre tentent de hisser Michel Platini à la tête de la FFF selon le 10Sport.com.

Riolo réclame l'arrivée de Platini

Une idée qui enchante Daniel Riolo :« Je sais que le pouvoir politique le veut (ndlr, Michel Platini), et après, ça va dépendre de lui et de sa décision, mais il faut que Michel Platini vienne sauver le football français. C’est une certitude » . Mais ce n'est pas tout puisqu'il souhaite l'associer à Zinédine Zidane, qui prendrait la place de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France.

« Je veux que ce duo Platini-Zidane sauve le football français »