Le bel hommage de Mbappé pour cette légende

Véritable légende du football et seul joueur de l’histoire à avoir marqué 13 buts en une seule Coupe du monde, Just Fontaine est mort à 89 ans. Une disparition qui a provoqué de nombreuses réactions. Kylian Mbappé en a profité pour lui rendre un hommage simple mais sincère sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi, la famille de Just Fontaine a annoncé la mort d’un monument du sport français. En 1958, à 24 ans, l’attaquant du Stade de Reims inscrivait 13 buts lors d’une seule et même Coupe du monde, faisant de lui le meilleur buteur sur une édition. Le natif de Marrakech a même terminé son année 1958 au 3e rang du Ballon d’or France Football , récompensant le joueur européen de l’année, derrière son compatriote Raymond Kopa et l’Allemand Helmut Rahn.

La tristesse de Mbappé

Le monde du football a tenu à rendre hommage à la légende et Kylian Mbappé n’a pas manqué à l’appel. L’attaquant des Bleus , annoncé comme le seul à être capable de battre le record de Fontaine, a laissé un message lui rendant hommage sur Instagram : « 🕊️😓🙏🏽 » .

Deschamps et la FFF rendent aussi hommage à « Justo »