«Il a eu des comportements très inappropriés» : Le scandale continue pour Le Graët

Alors qu’il vient de démissionner de son poste de président de la FFF, Noël Le Graët est toujours visé par des accusations de harcèlement moral et sexuel. Sonia Souid, l’agente de joueurs qui a témoigné la première, a justifié sa prise de parole.

C’est désormais officiel, Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la FFF. Depuis plusieurs semaines, le dirigeant breton, qui a déjà retrouvé un travail à la FIFA, est au coeur de la polémique. Accusé de harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët avait notamment été visé par Sonia Souid, agente de joueurs.

«Il faut qu'il assume»

Alors que certains l’accusent d’avoir été « téléguidé » dans son témoignage, Sonia Souid a répliqué. « Entendre que mon témoignage était un 'coup monté', ça me fait très mal. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans l'histoire? A part de risquer de compromettre ma carrière, ma réputation? Parler d'un sujet qui m'a meurtri, qui a atteint ma dignité, cela n'a été que douleur et souffrance. Tous ceux qui me connaissent savent que personne ne peut me téléguider. Oui Noël Le Graët a eu des comportements très inappropriés. Ce que j'ai dit aux inspecteurs, c'est qu'effectivement, ce que j'ai ressenti est une forme de harcèlement. J'ai subi une forme de harcèlement. Il faut qu'il assume », a t-elle lancé à l’ AFP.

Sonia Souid se justifie