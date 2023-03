Le Graët prépare sa vengeance, la contre-attaque est lancée

La rédaction

Tout juste nommé au bureau de la FIFA à Paris par Gianni Infantino après avoir quitté son poste de Président de la FFF ce mardi, Noël Le Graët ne s’arrête pas là dans sa quête de vengeance, envers ceux qui ont voulu sa chute. Et il a une cible dans le collimateur : Amélie Oudéa-Castéra. Depuis plusieurs semaines, ça chauffe avec la ministre des Sports. Et le conflit est loin d'être terminé. D'ailleurs, Le Graët entend bien contre-attaquer face à la membre du gouvernement Macron.

A la suite de sa démission de la Fédération française de football, Noël Le Graët souhaite entamer des poursuites pour diffamation envers Amélie Oudéa-Castéra. Cette dernière avait mis en place un audit avançant les accusations sexuelles et morales allant à l’encontre de l’homme de 81 ans. L’avocate de Le Graët, Me Florence Bourg dénonce sur RMC , l’acharnement orchestré par la ministre des Sports envers son client : « S’il démissionne, il démissionne à cause de la pression d’une ministre qui a eu une influence politique absolument continue pendant toute l’enquête et pendant le rapport. On fait face à une manipulation de l’information. Une influence politique majeure dans les médias. Elle a fait conférences de presse sur conférences de presse pendant toute cette enquête, elle a pris position sur des témoignages à charge en disant : « bravo Sonia Souid, notre audit sera digne de votre témoignage », elle a alerté le comex en pleine conférence de presse en disant « l’audit va vous aider à prendre la décision qui s’impose ». La ministre veut la tête de Noël Le Graët depuis le départ. Elle s’est emparée d’un article de presse de So Foot et, depuis quelques mois, elle n'a jamais lâché l'affaire, c'était un combat continu ».

L’avocate de Le Graët dénonce une « manipulation »

Me Florence Bourg qui souhaite demander en justice l’annulation du rapport d’audit d’Amélie Oudéa-Castera a également ajouté : « Demandez-lui : pourquoi un tel acharnement? C’est un audit qui est une coquille vide où il n’y a pas d’éléments matériels qui soient évidents. On a simplement des témoignages anonymes avec des bribes d'extraits sans date, sans contexte, sans situation. Dans tous les médias, on a entendu « audit accablant », « perte de légitimité » de Noël Le Graët. Je vais vous citer ce qu’il y a dans l’audit et vous allez voir pourquoi je parle de manipulation. Nous avons reçu l'audit définitif qui dit: « la mission constate un faible nombre d’écrit produits par M. Le Graët utilisant des formulations ambiguës pouvant recevoir différentes interprétations et un vocabulaire ne comportant aucun terme à caractère sexuel ». Le seul SMS cité est pour le moins anodin, c'est « bonne soirée... sans moi ». Quand la ministre fait sa conférence de presse, une fois la clôture faite de cet audit, il y a sur le site du ministère des Sports une synthèse de ce rapport qui dit exactement l’inverse de ce qui est dit dans ce rapport. Il est noté: « la mission relève non seulement des propos et des SMS émanant bien de M. Le Graët ambigus pour certains, à caractère clairement sexuel pour d’autres ».

Un honneur à défendre