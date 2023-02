Affaire Le Graët : Il dénonce un nouveau scandale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur d'un scandale à la FFF, Noël Le Graët a enfin remis sa démission après le compte rendu de l'audit. Mais le désormais ex-président de la Fédération n'aura pas mis longtemps a retrouvé un poste puisqu'il va diriger le bureau de Paris pour la FIFA. Daniel Riolo n'en revient pas.

Après de longues semaines de polémiques, Noël Le Graët a enfin remis sa démission à la suite d'un rapport d'audit accablant à sa encontre. Par conséquent, durant le Comex qui s'est tenu ce mardi, le dirigeant breton a définitivement quitté ses fonctions de président de la FFF. Mais il ne s'éloigne pas totalement du monde du football comme tout le monde aurait pu le penser.

Le Graët retrouve déjà un poste à la FIFA

Membre du Comex, Eric Borghini révèle que « le président a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino. Il va diriger le bureau de Paris. Il a été nommé en raison de ses compétences, son expertise et son expérience ». Par conséquent, après la FFF, Noël Le Graët va immédiatement pouvoir rebondir à la FIFA. Une situation qui rend totalement fou Daniel Riolo.

Riolo hallucine