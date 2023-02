«Il ne mérite pas tout ça», Le Graët défendu par une grande figure

Pierrick Levallet

Au coeur d'un véritable scandale et d'une enquête pour harcèlement sexuel et moral, Noël Le Graët va bientôt être fixé concernant son avenir à la tête de la FFF. Le comex va rendre son verdict ce mardi. L'homme de 81 ans se serait fait une raison. Mais il a visiblement conservé le soutien de Jean-Michel Aulas.

Ce mardi, lors de la réunion du comex, Noël Le Graët devrait enfin être fixé sur son avenir. La Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a réclamé la tête du président de la FFF, qui fait l’objet d’une enquête pour harcèlement sexuel et moral ces derniers temps. À en croire les récentes révélations de L’Equipe et de RMC , Noël Le Graët se serait fait une raison alors que son départ est presque acté. Malgré tout, celui qui a prolongé Didier Deschamps jusqu’en 2026 peut encore compter sur le soutien de Jean-Michel Aulas.

«Je ne veux pas mettre la pression en m'exprimant»

« Est-ce que la situation peut aller très vite ? Il n'y a pas de pression de ma part. Je donne mon sentiment parce que j'aime la France, l'équipe de France. Vous vous rendez compte si on gagne l'une des deux compétitions qui arrivent... On ne serait pas responsables si on ne trouvait pas une solution positive » a expliqué le président de l’OL dans un entretien accordé à L’Equipe .

«Noël ne mérite pas tout ce qui a été dit»