Scandale Le Graët : «Je suis proche de lui dans cette galère»

Pierrick Levallet

Faisant l'objet d'une enquête pour harcèlement sexuel et moral, Noël Le Graët est pris dans un énorme scandale depuis plusieurs semaines maintenant. Le verdict autour de son avenir à la tête de la FFF devrait tomber dans les prochaines heures, mais son départ semble presque acté. En attendant, Jean-Michel Aulas lui a apporté son soutien.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Noël Le Graët est pris dans un énorme scandale. Tout a éclaté après ses propos sur Zinédine Zidane suite à la prolongation de Didier Deschamps. Depuis, le président de la FFF fait l’objet d’une enquête pour harcèlement sexuel et moral et a donc été mis en retrait de ses fonctions à la tête de la Fédération le temps que le comex ne rende son verdict. Alors que la réunion aura lieu ce mardi, le départ de Noël Le Graët semble presque acté. Si Le10Sport.com révélait en exclusivité que le nom de Michel Platini avait été évoqué pour le remplacer, ce devrait finalement être Philippe Diallo, président par intérim actuellement, qui devrait lui succéder.

Scandale FFF : Le Graët viré, il prépare déjà sa revanche https://t.co/WNyp0Sxd4P pic.twitter.com/PyUx5sEDeU — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

«C'est quelqu'un de bien»

En attendant le verdict, Jean-Michel Aulas a apporté son soutien à Noël Le Graët. « Je pense qu'il aurait intérêt à prendre du recul pour assurer sa défense et pouvoir expliquer, dans ce qui lui a été reproché, ce qui est acceptable et ce qui, de son point de vue, ne l'est pas. Je souhaite vraiment qu'il soit dans cette perspective de faire passer l'intérêt de la Fédération avant son intérêt personnel. On verra demain (mardi) ce qu'il en est, mais j'ai bon espoir. C'est quelqu'un de bien qui a pris conscience que la Fédération pouvait, au gré de ce qui se passe actuellement, être très pénalisée. Donc, je pense qu'il ne va pas rajouter à son problème personnel un problème à la Fédération, qui pour lui passe avant tout. Noël veut faire passer l'intérêt de la FFF avant le sien » a d’abord lancé le président de l’OL dans un entretien accordé à L’Equipe .

Aulas monte au créneau pour Le Graët