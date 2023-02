Le Graët sur le départ, voilà le nom de son successeur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ère Noël Le Graët toucherait à sa fin. Acculé, l'homme de 81 ans aurait accepté de présenter sa démission mardi prochain, à l'occasion de la réunion du comité exécutif. Comme annoncé par le 10Sport.com, plusieurs hommes de l'ombre souhaitaient hisser Michel Platini au poste de président de la FFF, mais cela ne devrait pas être le cas, du moins pas dans un avenir proche.

Le rapport d'audit est clair et ne joue pas sur l'ambiguïté. Agé de 81 ans, Noël Le Graët n'est plus en capacité de « gérer le football français », notamment en raison de son comportement vis-à-vis des femmes. Son départ a été réclamé par Amélie Oudéa-Castéra, la Ministre des sports à l'origine de cette enquête; Alors qu'il fait l'objet d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel, Le Graët a, toujours, minimisé son comportement et crié au scandale. Mais selon plusieurs sources, le dirigeant se serait fait une raison.

Nouvelle crise en équipe de France, la FFF monte au créneau https://t.co/E1PERQsqzV pic.twitter.com/ptzhOQsaNo — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Le départ de Le Graët acté à 99%

Ce samedi soir, L'Equipe et RMC Sport ont annoncé que Noël Le Graët devrait présenter sa démission mardi prochain, à l'occasion de la réunion du comex. « Il évoque son départ ici ou là, mais il veut une sortie digne eu égard à son bilan global, dont il est fier » précise son entourage dans les colonnes du Journal du Dimanche . Mais au sein de la FFF, son départ ne fait plus le moindre doute. Ces derniers jours, Jean-Michel Aulas se serait entretenu avec lui et estime à 99% les chances de le voir partir.

Philippe Diallo devrait conserver son poste