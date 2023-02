Crise en équipe de France, le PSG bientôt impacté ?

La rédaction

Depuis vendredi, l’Équipe de France féminine vit dans la tourmente. Plusieurs cadres dont des joueuses du PSG ont décidé de mettre entre parenthèses leur carrière en sélection, tant que Corinne Diacre sera la sélectionneuse. Le départ de cette dernière est ainsi réclamé et pour la remplacer, on regarderait du côté du PSG.

Sous l’impulsion de la capitaine Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont elles aussi annoncé sur leurs réseaux sociaux se retirer provisoirement de l’Équipe de France. En cause, la prolongation de Corinne Diacre à la tête de l’équipe alors que Noël Le Graët avait promis de la remplacer après l’Euro en juillet dernier. Un coup de tonnerre qui intervient après des désaccords dans le management de Diacre.

Qui pour la remplacer ?

Si la FFF a pris connaissance des déclarations de ses joueuses, elle a tenu à rappeler qu’aucune individualité n’est au-dessus de l’institution Équipe de France. Le comité exécutif s’est saisi de la question et décidera de si oui ou non, Corinne Diacre doit être conservée à la tête de la sélection. Les cadres des Bleues, elles, demandent la nomination du coach du PSG, Gérard Prêcheur selon les informations de Canal+.

Un visage bien connu

Entraîneur emblématique des féminines de l’OL entre 2014 et 2017, avec lesquelles il a remporté deux Ligue des champions et aujourd’hui coach de la section féminine du PSG, Gérard Prêcheur connaît bien l’institution Équipe de France puisqu’il est membre de la cellule d’observation de celle-ci depuis 2009, en collaborant successivement avec Raymond Domenech, Laurent Blanc et Didier Deschamps. Reste à savoir si la FFF acceptera la requête des joueuses.