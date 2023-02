Crise FFF : Une incroyable bombe est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une nouvelle bombe va secouer le football français. Alors que le comité exécutif se réunira, mardi prochain, pour évoquer les résultats de l'audit diligenté par la Ministre des sports, Noël Le Graët devrait annoncer, à cette occasion, sa démission. L'homme de 81 ans aurait fait part de sa décision à ses proches. Un nouveau tournant dans la crise, qui frappe la Fédération française de football.

Les résultats de l'audit diligentés par la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, n'ont pas été tendre avec Noël Le Graët. Selon les investigateurs chargés d'enquêter sur le fonctionnement de la FFF, l'homme de 81 ans « ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français » . En cause, son comportement avec certaines employées, jugé sexiste. Le président de la FFF ne dispose plus du soutien nécessaire pour poursuivre l'aventure. Et la crise qui frappe l'équipe de France féminine n'arrange pas son cas.

Le Graët aurait pris la décision de démissionner

Comme l'annonce RMC Sport, plusieurs proches de Noël Le Graët lui ont conseillé de démissionner ces dernières semaines. Mais estimant que les polémiques à son égard sont injustes, le responsable a, toujours, refusé de démissionner. Mais selon les informations de L'Equipe et de RMC Sport , une décision forte pourrait avoir été prise par Le Graët. Alors que le comex se réunira mari prochain, le dirigeant du football français devrait prendre la parole pour annoncer sa démission.

Les départs pourraient s'enchaîner