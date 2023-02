Crise en équipe de France : «Une promesse qui n’a pas été tenue», Le Graët se fait charger

Hugo Chirossel

Après Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ont également annoncé leur intention de plus représenter l’équipe de France féminine, à quelques mois du début de la Coupe du monde 2023. La principale raison pour expliquer cette décision de la capitaine des Bleues serait Corinne Diacre, récemment prolongé à son poste de sélectionneuse, alors que Noël Le Graët aurait promis du changement à la tête de la sélection.

C’est une véritable onde de choc qui a frappé l’équipe de France féminine ce vendredi. Alors que la Coupe du monde 2023 débutera au mois de juillet prochain, Wendie Renard a annoncé qu’elle ne participerait pas au Mondial et son intention de « prendre du recul » vis-à-vis de la sélection. La capitaine des Bleues a ensuite été suivie par deux joueuses du PSG, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.

«La rupture est totale avec Diacre»

D’après les informations de Canal+ , qui citent plusieurs sources dont certaines proches de Wendie Renard, la joueuse de l’OL « ne portera plus le maillot de l’équipe de France tant que Corinne Diacre sera la sélectionneuse. La rupture est totale avec Diacre et ce depuis l’Euro. C’est d’ailleurs là le point de départ de la décision de Wendie Renard, puisque après l’Euro, en juillet dernier, Noël Le Graët, le président de la Fédération, avait promis que Corinne Diacre ne serait plus la sélectionneuse de l’équipe de France. On le sait, c’est une promesse qui n’a pas été tenue, puisqu’elle a été prolongée jusqu’en 2024 sans prévenir le groupe . ».

🗨️ "Noël Le Graët avait promis aux joueuses que Corinne Diacre ne serait plus la sélectionneure de l’Équipe de France après l’Euro. Wendie Renard a eu un échange téléphonique avec Noël Le Graët assez houleux"Renard, Diani, Katoto... Coup de tonnerre chez les Bleues 🇫🇷 pic.twitter.com/TtCkrdJVSH — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 24, 2023

«Un échange téléphonique avec Noël Le Graët récemment, assez houleux»