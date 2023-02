La nouvelle polémique qui secoue l'équipe de France

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le football français est marqué par plusieurs polémiques. Ça a été le cas avec l'équipe masculine, la FFF et Noël Le Graët et voilà que l'équipe de France féminine y va également de son affaire. En effet, ce vendredi, Wendie Renard, capitaine et star des Bleus, a fait une annonce fracassante à quelques mois de la Coupe du monde 2023.

Les temps sont difficiles actuellement pour le football français et ce vendredi, les regards se tournent notamment vers l'équipe de France féminime. Alors que les Bleues de Corinne Diacre disputeront la Coupe du monde 2023, qui se déroule du 20 juillet au 20 août, il faudra faire sans Wendie Renard. La capitaine de l'équipe de France l'a annoncé, elle se met en retrait de la sélection, ne voulant plus continuer avec le staff actuel.

« Je ne peux plus cautionner le système actuel »

C'est une annonce fracassante faite ce vendredi par Wendie Renard. Pointant du doigt le staff de Corinne Diacre, celle qui était jusqu'à présent la capitaine de l'équipe de France a publié sur ses réseaux sociaux : « J’ai défendu le maillot bleu blanc rouge, 142 fois avec passion, respect, engagement et professionnalisme. J’aime la France plus que tout, je ne suis pas parfaite, loin de là mais je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. C’est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale. C’est avec le cœur lourd que je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l’Equipe de France. Je ne ferai malheureusement pas cette coupe du monde dans de telles conditions ».

Merci pour votre soutien et le respect de ma décision. 🇫🇷 pic.twitter.com/MOryINwvb0 — Wendie Renard (@WRenard) February 24, 2023

« Le coeur souffre »