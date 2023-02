Un coup à la Zidane en équipe de France ? La bombe est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A seulement 29 ans, Raphaël Varane a tiré un trait sur sa carrière internationale. Atteint psychologiquement et physiquement après plus de dix ans passés sous le maillot de l'équipe de France, le défenseur central a préféré dire stop après le dernier Mondial. Mais à en croire Mikaël Sylvestre, le joueur pourrait bien revenir sur sa décision.

Le dernier Mondial a marqué un tournant pour plusieurs cadres de l'équipe de France. Cette compétition était la dernière pour certains vétérans comme Hugo Lloris ou encore Steve Mandanda. Un autre a décidé d'arrêter son histoire avec les Bleus : Raphaël Varane. A seulement 29 ans, le défenseur de Manchester United a décidé de tirer un trait sur l'équipe de France. « J’ai tout donné physiquement, psychologiquement. Le très haut niveau, c’est une machine à laver. on joue tout le temps, on ne s’arrête jamais. On a des calendriers qui sont surchargés, on joue non-stop. En ce moment, j’ai l’impression d’étouffer et le joueur est en train de bouffer l’homme » avait déclaré Varane au Canal Football Club.

« J’ai l’espoir qu’il puisse faire son retour à un moment donné »

Mais pour Mikaël Sylvestre, cette décision est loin d'être définitive. A en croire l'ancien international tricolore, Varane pourrait bien faire son retour et imiter un certain Zinédine Zidane. « J’ai l’espoir qu’il puisse faire son retour à un moment donné, comme Zinédine Zidane. S’il a besoin d’une pause, mentalement et physiquement, c’est quelque chose que nous devons respecter. Faire face aux blessures, cela dépend de votre état physique et mental. Il a failli ne pas participer à la Coupe du monde. Le football international est une machine qui ne s’arrête pas et qui est hyper intense .» a confié Sylvestre à Betingexpert.com

Équipe de France : Il rêve d'une surprise comme Zidane https://t.co/fBaRmrfLoa pic.twitter.com/C61Brqo6R5 — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

Il pourrait imiter Zidane

Pour rappel, Zinédine Zidane avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale le 13 août 2004 avant de revenir sur sa décision et d'aider son équipe à se qualifier pour le Mondial 2006. La star du Real Madrid n'était pas seule puisque Lilian Thuram et Claude Makélélé étaient aussi sortis de leur retraite. La suite fait partie de l'histoire.