Equipe de France : Il lâche ses vérités sur Knysna et regrette

Thibault Morlain

Alors que l’équipe de France est aujourd’hui l’une des meilleures nations du monde, il y a quelques années de cela, les Bleus étaient au fond du trou. La grève à Knysna, lors de la Coupe du monde 2010, avait défrayé la chronique. Présent pour ce triste événement, Sydney Govou a livré sa version, émettant alors certains regrets.

Lors de la Coupe du monde 2010, en Afrique du Sud, l’équipe de France s’est retrouvée au coeur de la polémique. Aujourd’hui, tout le monde se souvient de la grève de Knysna suite au renvoi de Nicolas Anelka. Alors que ces images ont été vues et revues, Sydney Govou, membre de l’équipe de France à cette époque, s’est livré sur ce terrible événement de l’histoire des Bleus.

« On s’est dit : peut-être qu’on fait une erreur »

Sur le plateau de Canal+ , Sydney Govou s’est ainsi confié sur cette grève de Knysna. L’ancien de l’équipe de France a alors expliqué : « Ce n’était pas censé être une grève. On est mécontent d’une situation. Ils venaient de virer Nico (Anelka), on n’a pas été consulté, on était mécontent. Donc, on ne voulait pas faire d’entraînement ouvert au public. On se rend compte quand on est dans le bus et que les téléphones sonnent, que ta famille t’appelle : « Qu’est-ce que vous faites ' ». On s’est dit : peut-être qu’on fait une erreur ».

« T’es obligé de regretter »