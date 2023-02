Coup de théâtre en équipe de France, Deschamps reçoit une proposition

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières semaines, de nombreux joueurs ont annoncé leur retraite internationale. C'est le cas d'Hugo Lloris, mais aussi de Steve Mandanda. Leur départ laisse un vide au poste de gardien de but et certains souhaitent en profiter pour s'installer en équipe de France à l'instar de Benjamin Lecomte, de retour à Montpellier après un passage à l'Atlético.

Une page s'est tournée en équipe de France. Depuis la fin du Mondial, de nombreux cadres ont annoncé leur retraite internationale. Le premier a été Karim Benzema. Il a été suivi par Raphaël Varane, mais aussi Hugo Lloris et Steve Mandanda. Le départ des deux portiers va rebattre les cartes au poste de gardien de but. Alors que Mike Maignan (Milan AC) apparaît comme le favori pour s'installer dans les cages, certains espèrent faire partie des prochains rassemblements des Bleus comme Brice Samba (RC Lens), Illan Meslier (Leeds) ou encore Benjamin Lecomte.

«Il a perdu sa lucidité» : Il fait une énorme réclamation à Le Graët https://t.co/1QPxiUcpg2 pic.twitter.com/mdk6qzzvbl — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

« S’ils ont besoin d’expérience, je suis là »

Dans un entretien à L'Equipe , le portier de Montpellier a interpellé Didier Deschamps. « Je ne sais pas si j’y retournerai mais il n’y a pas, pour moi, plus de fierté que de porter le maillot des Bleus. Je n’y pense pas parce que, pour être en équipe de France, il faut jouer des compétitions européennes. Mais s’ils ont besoin d’expérience, je suis là évidemment, avec grand plaisir » a déclaré le portier, qui revient d'un prêt à l'Atlético. Agé de 31 ans, il espère se montrer à Montpellier pour gagner sa place.

Lecomte veut s'appuyer sur de bonnes prestations avec Montpellier