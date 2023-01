Lloris quitte l’équipe de France, la guerre est déclarée

Thibault Morlain

C’est une page qui s’est tournée en équipe de France. En effet, il y a quelques jours, Hugo Lloris a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière internationale. Gardien emblématique des Bleus des dernières années, le portier de Tottenham va donc laisser sa place dans les buts et désormais la question est de savoir qui sera le nouveau numéro 1 de l’équipe de France. Un poste qui suscite de grosses convoitises…

Suite à la finale de Coupe du monde perdue contre l’Argentine, Hugo Lloris a eu l’occasion de réfléchir pendant quelques jours. Il a finalement pris une grande décision, annoncée il y a peu : il arrête avec l’équipe de France. A 36 ans, le gardien de Tottenham prend ainsi sa retraite internationale. Recordman du nombre de sélections avec les Bleus, Lloris laisse derrière lui le brassard de capitaine, mais aussi le rôle de gardien numéro 1 de l’équipe de France. Qui va alors le remplacer dans l’esprit de Didier Deschamps ?

Pour l'équipe de France, Zidane a fait un énorme sacrifice https://t.co/fUhMGOloDs pic.twitter.com/VRm6OmOkWa — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

« J’ai l’équipe de France dans un coin de ma tête »

Un candidat naturel se détache au moment d’évoquer la succession d’Hugo Lloris : Mike Maignan. Le portier du Milan AC impressionne en club et semble aujourd’hui le mieux placé pour récupérer la place de numéro 1 en équipe de France. Mais d’autres gardiens tout aussi talentueux souhaitent profiter de l’opportunité. A commencer par Alban Lafont, actuellement au FC Nantes. En effet, lui aussi rêve de rôle de gardien titulaire des Bleus. « C’est sûr que j’ai l’équipe de France dans un coin de ma tête, mais ça passera par mes performances avec le FC Nantes. Je vais travailler dur, essayer d’être le meilleur possible pour y arriver, mais avec calme et sérénité », a dernièrement fait savoir Lafont.

Qui pour succéder à Lloris ?