Le successeur de Le Graët, ce sera lui

Arthur Montagne

C'est désormais officiel, Noël Le Graët a été mis en retrait de son poste de président de la FFF. Philippe Diallo assure l'intérim en attendant la décision finale concernant le dirigeant breton. Et pour remplacer Le Graët, un nom revient avec insistance, à savoir celui de Michel Platini.

Mercredi, la FFF officialisait par le biais d'un communiqué que « Noël Le Graët, en accord avec le Comité exécutif de la FFF réuni ce jour à Paris, a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la Fédération jusqu’à la communication définitive de l’audit diligenté par le ministère des Sports, et dans l’attente de son analyse par le Comex de la FFF ». Par conséquent, Philippe Diallo assure l'intérim, mais à moyen terme, un nouveau président pourrait être nommé. Et au sein du gouvernement, on pousse pour Michel Platini comme le révélait Daniel Riolo.

EXCLU @le10sport : Ca pousse très fort en coulisses pour l'arrivée de Platini à la FFF➡️Lobbying politique et financier très important, bien avant la polémique Le Graët➡️Gros travail d'hommes d'influence comme Denis Olivennes et Daniel Kretinskyhttps://t.co/IXrXBgEFDs — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 11, 2023

«Macron tâte le terrain avec Platini»

« On a appris dimanche qu’un rendez-vous avec le ministère avait été calé, avec Madame Oudéa-Castéra, pour le 10 février prochain. Il va rencontrer la ministre. Et on sait également que dimanche, un contact a été pris entre Emmanuel Macron, qui a donc complètement lâché Noël Le Graët, et Platini. Emmanuel Macron a envoyé un message et tâte le terrain avec Platini en lui demandant si éventuellement il serait dispo », confiait l'éditorialiste au micro de l' After Foot .

Des financiers à l’œuvre pour Platini

Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Michel Platini possède d'autres soutiens de poids en coulisses. On retrouve notamment deux personnalités très connues du monde médiatique : Denis Olivennes et Daniel Kretinsky. Très influents, les deux hommes font jouer leurs carnets d'adresses pour réussir à placer Michel Platini à la tête de la FFF. L'ancien patron de l'UEFA possède donc de nombreux soutiens en interne.