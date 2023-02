Gros problème en équipe de France, il offre une solution à Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la Coupe du monde, Hugo Lloris et Steve Mandanda ont annoncé leur retraite internationale. Par conséquent, les Bleus ont perdu leurs deux premiers gardiens dans la hiérarchie, ce qui pousse Didier Deschamps à tout changer dans ses buts. Et alors que Mike Maignan part avec une longueur d’avance, sa blessure pose des questions. Brice Samba, qui réalise une magnifique saison au RC Lens, annonce qu’il se sent prêt.

En vue du prochain rassemblement de l'équipe de France, de nombreuses questions se posent, notamment en ce qui concerne la hiérarchie des gardiens de but. Et pour cause, Hugo Lloris et Steve Mandanda ont pris leur retraite internationale et laissent donc un vide. Et pour ne rien arranger, Mike Maignan, le favori naturel pour récupérer le poste de titulaire, est actuellement blessé, ce qui ne facilite pas la tâche de Didier Deschamps. Mais Brice Samba, qui brille au RC Lens, se dit prêt.

L'INFO DU JOURUn nouveau projet légendaire s'offre à Neymar ! pic.twitter.com/mpIUFqjq5w — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Samba interpelle Deschamps

« Si on parle de moi au niveau des médias, c’est que mes performances sont assez bonnes. Après, soyez en sûrs, ce n’est pas moi-même qui vais faire ma propagande. C’est un rêve de représenter la France. Si j’en ai l’opportunité, ça sera avec beaucoup de joie, d’envie et de détermination. C’est vrai qu’avec les retraites d’Hugo Lloris et de Steve Mandanda, il y a de la place qui se libère, je ne vais pas faire l’hypocrite… », lance le portier du RC Lens dans les colonnes de L’ÉQUIPE avant d’assurer qu’il va tout faire pour convaincre Didier Deschamps.

«Je vais faire le maximum»