«Il me voit comme deux seins et un c**», tout a basculé pour Le Graët

Amadou Diawara

Mis en retrait de son rôle de président de la FFF, Noël Le Graët a vu plusieurs femmes le dénoncer pour harcèlement moral et sexuel. D'après l'avocat de l'ex-patron de l'instance française, c'est lorsque Sonia Souid - agente de joueurs - est sortie du silence que tout a basculé pour lui.

Dénoncé par plusieurs femmes pour harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët est actuellement mis en retrait de son rôle de président de la FFF ; et il pourrait ne jamais retrouver son poste. En janvier, Sonia Souid - agente de joueurs - a raconté son calvaire lorsqu'elle était confrontée à lui. Et ses révélations ont fait basculer l'audit mandaté par le ministère des Sports.

Zidane - PSG : Cette fois, le Qatar peut réaliser son rêve https://t.co/Ny5muA0Zid pic.twitter.com/AMKF00Zd0F — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

«Tout d'un coup, on a un témoin qui sort du bois»

« Il ne m'a jamais regardée comme un agent, mais comme un bonbon à croquer. Pour parler vulgairement, il m'a regardée comme deux seins et un cul ! (...) Je suis décontenancée. C'est quand même le président. Je suis déçue. J'ai dû changer de couleur. Je suis partie, lui disant que j'allais rejoindre mon fiancé. Il m'a laissée partir. Après, il m'a appelée régulièrement pour m'inviter à dîner... c'était plutôt lourd. Car je suis une jeune agente. J'ai ma licence depuis pas longtemps. C'est mon président. Je suis une des rares femmes, j'essaie de faire mes preuves. Et malgré ça, je comprends qu'à chaque fois, la seule chose qui l'intéresse, et je m'excuse de parler vulgairement, ce sont mes deux seins et mon cul. Et c'est violent. Ça m'a blessée, c'est humiliant » , a témoigné Sonia Souid lors d'un entretien accordé à L'Equipe .

«"Il n'y a rien contre vous"»