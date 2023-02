«Faites-vous bien ba**er par votre mec», le craquage de Le Graët

Amadou Diawara

Alors que le ministère des Sports a mandaté un audit à la FFF, Florence Hardouin a balancé sur les mauvais agissements de Noël Le Graët. Comme l'a révélé la directrice générale de l'instance - actuellement mise en retrait - son supérieur hiérarchique l'a attaqué et insulté durant l'exercice de leurs fonctions.

Depuis sa sortie polémique sur Zinedine Zidane, où il attaque gratuitement la légende française - Noël Le Graët a été mis en retrait de sa fonction de président de la FFF. Alors que ce dernier aurait multiplié les écarts de conduite dans l'exercice de sa fonction, le ministère des Sports a mandaté un audit. Ce qui pourrait être fatal à Noël Le Graët.

L’incroyable provocation de Neymar après le coup de gueule de Mbappé https://t.co/1HUC1dItHV pic.twitter.com/eUSQsfv3mv — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

«Ça irait mieux si je me tapais une grande blonde»

Ces dernières semaines, Noël Le Graët est dans la tourmente, alors que les nouvelles révélations accablantes sur ses agissements se multiplient. D'ailleurs, Florence Hardouin n'aurait pas épargné l'ex-président de la FFF lorsqu'elle a été entendu par les enquêteurs en charge de l'audit. En effet, la directrice générale de l'instance - actuellement mise à l'écart à titre conservatoire - a vidé son sac sur Noël Le Graët, qui se serait très mal comporté avec elle durant leur cohabitation.

«Faites-vous bien ba**er par votre mec»