«Brutale et toxique» : Apres le Graët, une figure de la FFF en plein scandale

Les conclusions de l'audit sont arrivées sur la table de la Ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra. L'enquête pointe du doigt le comportement de Noël Le Graët, plus en état de gouverner. Mais le président de la FFF pourrait tomber aux côtés de sa directrice générale, Florent Hardouin, avec qui les relations seraient, aujourd'hui, glaciales.

Un jour après la Saint-Valentin, le rapport d'audit diligenté par la Ministre des sports a très certainement acté le divorce avec Noël Le Graët. L'enquête montre que l'homme de 81 ans « ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français » . Son départ est espéré dans les prochains jours, tout comme celui de Florence Hardouin, directrice générale de la FFF et mise à pied depuis plusieurs semaines.

Le rapport accable Florence Hardouin

Le rapport n'est pas tendre avec la responsable, en froid avec Noël Le Graët : « La mission a pris note de la décision de mise à pied de la directrice générale de la FFF, prise le 12 janvier 2023. Si le management brutal de la directrice générale ne peut être qualifié de harcelant, la mission considère qu’elle n’est plus en capacité d’assurer les missions qui sont les siennes au sein de la fédération en raison notamment de sa difficulté à installer un management « à bonne distance » des élus d’une part et de ses collaborateurs d’autre part ». La mission note « une montée de la contestation par certains de l’autorité de la directrice générale qui réagit par un management très autoritaire et un président qui laisse la situation se dégrader ».

La Ministre des sports réagit à cette enquête

Présente en conférence de presse, Amélie Oudéa-Castéra a résumé la situation autour de Florence Hardouin, hospitalisé après sa mise à l'écart. « Face à ces crises, le rapport analyse que la directrice générale a un temps réagi par un management autoritaire. Le rapport explique que Mme Hardouin ne s'est pas suffisamment imposée. Le départ de certains cadres en opposition frontale avec elle a pu donner lieu à un adoucissement de certains comportements. Pour autant, les raisons profondes qui ont conduit à ces dysfonctionnements subsistent. La directrice générale assure avoir subi les agissements de Monsieur Le Graët » a déclaré la Ministre des sports. Elle déplore aussi une situation, qui n'a cessé d'empirer avec Le Graët.

Une relation « toxique » avec Le Graët