Scandale Le Graët : «Il doit partir», il menace de provoquer un raz de marée

Mis en retrait de sa fonction de président de la FFF, Noël Le Graët attend le verdict final de l'audit mandaté par le ministère des Sports pour connaitre son sort. En attendant, Éric Borghini, membre du comité exécutif, réclame sa démission et menace de claquer la porte avec plusieurs collègues s'il n'obtient pas gain de cause.

Depuis sa sortie polémique sur Zinedine Zidane - où il attaque gratuitement la légende française - Noël Le Graët est dans la tourmente. Mis en retrait de sa fonction de président de la FFF, il risque de ne plus jamais retrouver son poste.

«S'il se maintient, je démissionne»

En effet, le ministère des Sports a mandaté un audit de la FFF pour rapporter tous les mauvais agissements de Noël Le Graët, suspecté d'avoir harcelé sexuellement plusieurs femmes. En attendant que le verdict final soit rendu, Éric Borghini a réaffirmé sa volonté de voir Noël Le Graët démissionner, avant d'annoncer qu'il ne comptait plus cohabiter avec lui à la FFF.

«Je serai suivi par un certain nombre de mes collègues»