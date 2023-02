«Je ne vais pas faire l’hypocrite» : Deschamps est prévenu !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’Hugo Lloris et Steve Mandanda viennent de prendre leur retraite internationale, Didier Deschamps va devoir se réorganiser avec les gardiens de but. Brice Samba est l’un des candidats, lui qui réalise une excellente saison avec le RC Lens. L’ancien joueur de l’OM s’est exprimé sur le sujet.

Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane. Après la Coupe du monde au Qatar, l’équipe de France a perdu trois joueurs majeurs dont deux gardiens. Didier Deschamps le sait pertinemment, il va devoir rebâtir son effectif, notamment au but. Heureusement pour lui, la France ne manque pas de talent à ce poste. Mike Maignan est amené à prendre la succession d’Hugo Lloris mais d’autres gardiens auront leur mot à dire.

Brice Samba est candidat

A commencer par Brice Samba. Jamais appelé avec les Bleus , le portier du RC Lens réalise une excellente saison pour son retour en Ligue 1, lui qui ne s’était jamais imposé à l’OM. Depuis plusieurs mois, son nom revient souvent dans la conversation lorsqu’il s’agit d’évoquer l’avenir de l’équipe de France. Brice Samba en a conscience, il n’est plus très loin de l’un de ses grands objectifs.

«C’est un rêve de représenter la France»