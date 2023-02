Deschamps attaqué, «il m'appelait le gros»

Thibault Morlain

Avant d'être le sélectionneur qu'on connait aujourd'hui, Didier Deschamps a également eu une très belle carrière de joueur. Et pour lui, tout a commencé du côté du FC Nantes. Il en a gardé d'ailleurs de nombreux souvenirs, comme notamment sa collaboration avec Jean-Claude Suaudeau. Deschamps a d'ailleurs fait certaines révélations à ce sujet.

Formé au FC Nantes, Didier Deschamps y a ensuite joué comme professionnel de 1985 à 1989. Durant cette période, il évolue notamment sous les ordres d'un certain Jean-Claude Suaudeau chez les Canaris. Un entraîneur qui n'a clairement pas été tendre avec Deschamps comme il a pu le révéler dans L'Equipe .

« Ça m'a fait mal sur le moment »

« Il a fait en sorte de bien me préparer à mon arrivée dans le monde professionnel. Après, j'ai pu garder des choses... pas qui m'ont traumatisé, mais qui m'ont servi. Même si ça m'a fait mal sur le moment, notamment par rapport à mon poids. Ça m'a guidé pendant toute ma carrière, à l'excès. Je savais que j'avais un poids de forme et j'en étais arrivé à me peser trois, quatre fois par jour », a expliqué Deschamps.

« J'avais tendance à prendre deux-trois kilos »