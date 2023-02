«Une place à prendre» : Attendu au PSG, il interpelle Deschamps

Thomas Bourseau

Mohamed Simakan (22 ans) n’a pas froid aux yeux et rêve en bleu. En effet, le défenseur du RB Leipzig qui intéresserait le PSG l'été dernier, attend de Didier Deschamps un appel à l’avenir pour représenter l’équipe de France. Il sera d'ailleurs attentif à la prochaine liste des Bleus, mais il reste également conscient de la concurrence dans son secteur de jeu, bien qu'il puisse mettre en avant sa polyvalence.

Titulaire régulier au RB Leipzig, Mohamed Simakan aurait pu rejoindre le PSG à la dernière intersaison. En quête d’un défenseur central, le comité de direction du Paris Saint-Germain a pensé au Français à en croire les propos du principal intéressé au Canal Champions Club . Un intérêt toujours vivant du PSG pour l’été prochain ? Mohamed Simakan a botté en touche, mais a profité de cette interview pour Canal+ afin d’interpeller Didier Deschamps.

«Montrer qu’on veut aller chercher l’EDF»

Du haut de ses 22 ans et de ses quelques apparitions en équipe de France U20, Simakan a postulé auprès du sélectionneur des Bleus. « Une place à aller chercher en EDF au poste de latéral droit ? Que ce soit Pavard, Koundé ou que ce soit Disasi, ce sont des joueurs qui sont central de formation, comme moi. Donc je me dis qu’il y a une place à prendre. Si j’arrive à faire ce que je fais aujourd’hui, c’est aussi que j’ai ces qualités là et que c’est à moi encore plus de montrer qu’on veut aller chercher l’EDF ».

«Je vais la regarder attentivement et voir ce qui va se passer»