Messi, Mbappé et Neymar plombent un transfert du PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé le transfert de Carlos Soler à la dernière minute. Depuis son arrivée au PSG, l'international espagnol peine à évoluer à son plus haut niveau. Passé de titulaire et capitaine à second choix, Carlos Soler serait plombé par Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé à Paris.

Pour renforcer le secteur offensif du PSG, Luis Campos a finalisé le transfert de Carlos Soler dans les ultimes instants du dernier mercato estival. Arrivé en provenance de Valence, l'international espagnol est en difficulté à Paris depuis sa signature. En effet, Carlos Soler est méconnaissable depuis son arrivée au PSG, ne parvenant pas à démontrer toute l'étendue de son talent.

Carlos Soler dans l'ombre de Messi, Mbappé et Neymar

Lors d'un entretien accordé au Parisien , Diego Pico a tenté d'expliquer les problèmes d'intégration de Carlos Soler. Et à en croire le suiveur du club de Valence pour le quotidien Marca , le numéro 28 du PSG est plombé par la MNM (Messi, Mbappé et Neymar).

«Il est difficile de montrer ses qualités dans ce vestiaire»