«C’est presque impossible», le clan Messi vend la mèche pour son avenir

Le contact ne serait pas rompu entre le FC Barcelone et l'entourage de Lionel Messi, bien au contraire. Jeudi dernier, le père du joueur s'est rendu en Catalogne pour rencontrer Joan Laporta, président du club catalan. Les deux hommes auraient discuté d'un possible retour au Barça, mais Jorge Messi ne cache pas son pessimisme.

Les supporters du FC Barcelone rêvent d'un retour de Lionel Messi. D'autant que le joueur de 35 ans hésiterait à prolonger son contrat avec le PSG. Récemment, les socios ont repris espoir après avoir lu que le père de Lionel Messi avait rencontré Joan Laporta jeudi dernier.

Le père de Messi a rencontré le Barça jeudi dernier

Ce mercredi soir, la Cadena COPE confirme cette rencontre entre Jorge Messi et Joan Laporta. Les deux hommes auraient discuté d'un possible retour au FC Barcelone, mais aussi d'une possible cérémonie d'adieux au Camp Nou.

Le clan Messi pessimiste