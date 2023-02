Le clan Messi a tranché, la nouvelle bombe de la presse catalane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir rencontré la direction du PSG il y a quelques jours, le père de Lionel Messi se serait entretenu avec la direction du FC Barcelone ce mardi soir. Selon des proches du dossier, aucune option n'aurait été écartée, même si le club catalan ne part pas en position de force.

Le PSG ne se cache plus dans le dossier Lionel Messi. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club de la capitale souhaite le conserver la saison prochaine et prolonger son bail. Il y a quelques jours, la direction parisienne aurait rencontré le père de Lionel Messi pour tenter de trouver un arrangement. Mais selon L'Equipe, les négociations n'ont pas été, franchement, concluantes. A en croire le quotidien sportif, le champion du monde 2022 hésiterait, de plus en plus, a étirer son bail au PSG. Le contact n'est pas coupé et les deux parties auraient prévu de se retrouver, dans les prochaines semaines, pour tenter de parvenir à un accord.

Messi préparerait bien son départ

Mais selon les informations de Catalunya Radio , le père de Lionel Messi jouerait un double-jeu. Après Paris, Jorge Messi se serait rendu en Catalogne ce mardi soir dans le but de s'entretenir avec les responsables du FC Barcelone. A en croire le média, les discussions portaient sur un possible retour de la Pulga en Liga.

Un dossier complexe pour le Barça

Ce mercredi, le média donne de nouvelles indications sur cette réunion, qui s'est déroulée en présence de Joan Laporta, mais aussi d'Alejandro Echevarría, ancien dirigeant du club catalan. Selon des sources proches de ce dossier, aucune option n'aurait été écartée. Mais le FC Barcelone est conscient que ce dossier s'annonce complexe, pour des raisons économiques, mais aussi car Messi n'aurait pas, totalement, digéré son transfert en 2021. Le Barça part de loin. Mais cette information peut suffire à inquiéter le PSG.