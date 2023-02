Crise en équipe de France : «Toujours le même Noël Le Graët !»

Hugo Chirossel

La crise au sein de l’équipe de France féminine prend de plus en plus d’ampleur. Après Wendie Renard, capitaine des Bleues, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ont également annoncé leur intention de mettre leur carrière internationale en suspens. Pour Daniel Riolo, un homme est à la base de cette situation : Noël Le Graët.

Alors que la Coupe du monde 2023 se tiendra du 20 juillet au 20 août prochain, l’équipe de France féminine est en pleine crise. En effet, Wendie Renard a annoncé ce vendredi qu’elle ne cautionnait plus « le système actuel bien loin des exigences requises par le haut niveau » et donc son intention de « prendre du recul avec l’équipe de France ».

Après Renard, Diani et Katoto claquent la porte des Bleues

La capitaine des Bleues n’est pas la seule à claquer la porte de la sélection. Dans la foulée, les deux attaquantes du PSG, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, ont elles aussi annoncé qu’elles mettaient leur carrière internationale entre parenthèses.

«Toujours le même Noël Le Graët !»