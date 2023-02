Nouvelle polémique en équipe de France, les départs s’enchaînent

Hugo Chirossel

Après les récentes polémiques autour de l’équipe masculine et la FFF, c’est au tour de l’équipe de France féminine. En effet, Wendie Renard a annoncé ce vendredi son retrait de la sélection, à quelques mois seulement de la Coupe du monde 2023. La capitaine des Bleues n’est pas la seule à claquer la porte, puisque dans la foulée, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ont également annoncé mettre leur carrière internationale entre parenthèses.

C’est une véritable bombe qu’a lâchée Wendie Renard ce vendredi. Alors que la Coupe du monde 2023 débutera le 20 juillet prochain, la capitaine de l’équipe de France féminine a annoncé qu’elle voulait « prendre du recul » avec les Bleues et qu’elle ne participera pas au Mondial. En cause, un « système actuel bien loin des exigences requises au plus haut niveau ». C’est donc Corinne Diacre et son staff qui sont mis en cause et dans la foulée, d’autres joueuses ont emboité le pas de Wendie Renard.

«Je vous annonce suspendre mes obligations internationales»

« Suite au communiqué de notre capitaine Wendie Renard et aux vues des récents résultats et du management en équipe de France, je vous annonce suspendre mes obligations internationales afin de me concentrer sur ma carrière en club », a annoncé Kadidiatou Diani sur les réseaux sociaux. « Première fan de l'équipe de France, si les changements profonds nécessaires arrivent enfin, je me remettrai au service du maillot tricolore . »

«Je ne suis plus en adéquation avec le management de l'équipe de France»