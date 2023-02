L'équipe de France dirigée par Mbappé, c'est déjà validé

La rédaction

L’équipe de France a perdu en l’espace de quelques semaines, son capitaine et son vice-capitaine en la personne d’Hugo Lloris et de Raphaël Varane. La question est maintenant de savoir à qui Didier Deschamps va-t-il confier le brassard. Il y a des candidats à l'instar d'Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé. Leader sur le terrain, le joueur du PSG pourrait donc se voir confier de nouvelles responsabilités. Un choix logique pour certains.

Kylian Mbappé est-il prêt pour assumer son statut de leader en équipe de France ? Le prodige du PSG assume déjà ses responsabilités sur le terrain, que ce soit en club ou en sélection, mais le natif de Bondy tend à être amené un jour à porter le brassard. Alors que les retraites internationales de Lloris et de Varane ont bouleversé la hiérarchie des leaders chez les Bleus, Kylian Mbappé serait un capitaine exemplaire estime Mikaël Sylvestre dans des propos rapportés par Betting Expert .

Mbappé « successeur naturel » pour le capitanat estime Mikaël Sylvestre

L’ancien international français (40 sélections entre 2001 et 2006) a ainsi expliqué à propos de Kylian Mbappé : « C'est le successeur naturel pour le capitanat. Il fait partie de l'équipe depuis un certain temps et il est champion du monde. Et il montre de plus en plus des qualités de leader » .

Mbappé « respecté » dans le vestiaire, une aubaine selon Sylvestre