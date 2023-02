Scandale FFF : Le Graët claque la porte… et retrouve déjà un travail

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Accusé de harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët avait été mis en retrait de son poste de président de la FFF. Ce mardi, le dirigeant breton faisait son retour au Comex et comme prévu, il a annoncé sa démission. Eric Borghini, membre du Comité, a même révélé que Le Graët avait déjà retrouvé un poste.

Noël Le Graët aura vécu un début d’année très agité. Depuis ses propos polémiques sur Zinédine Zidane, le dirigeant breton a été accusé de harcèlement moral et sexuel. Le Graët a donc été mis en retrait de son poste de président de la FFF. Pour son grand retour au Comex, sa démission était attendue.

Noël Le Graët a démissionné

Et cette fois-ci, c’est bien la fin. « Le Comex s’est bien passé, la raison l’a emporté. Le président a comme prévu donné sa démission, il a été extrêmement émouvant et nous étions tous très tristes. C'est au moment non seulement historique mais aussi émotionnellement très fort pour tout le monde. Nous avons remercié le président pour le bilan tout à fait exceptionnel et le grand dirigeant qu’il a été », a expliqué Eric Borghini, membre du Comex, dans des propos relayés par RMC Sport.

Le Graët jeté dehors, il prépare une annonce retentissante https://t.co/OrmGeRG1hI pic.twitter.com/1cxs8jKmsy — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Il a retrouvé un poste à la FIFA