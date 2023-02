Le Graët jeté dehors, il prépare une annonce retentissante

Pierrick Levallet

Pris dans un énorme scandale depuis plusieurs semaines maintenant, Noël Le Graët voit ses heures être comptées à la tête de la FFF. Le président de la Fédération a été mis en retrait de ses fonctions le 11 janvier et se serait fait une raison quant au sort qui lui est réservé. Il préparerait d'ailleurs une grande annonce pour la réunion du Comex qui se tiendra ce mardi.

Noël Le Graët va bientôt être fixé sur son avenir. Faisant l’objet d’une enquête pour harcèlement sexuel et moral, le président de la FFF a été mis en retrait de ses fonctions depuis le 11 janvier dernier. Ce mardi, le Comex va rendre son verdict quant au sort réservé à Noël Le Graët. La Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a notamment réclamé sa tête.

«Il ne mérite pas tout ça», Le Graët défendu par une grande figure https://t.co/3se25Y5HRH pic.twitter.com/5c9OXb2TFo — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Le Graët s'est fait une raison

De son côté, Noël Le Graët se serait fait une raison. À en croire RMC et L’Equipe , il préparerait sa démission. Jean-Michel Aulas a d’ailleurs estimé les chances de le voir partir à 99%. Et à l’approche du Comex, la tendance semble se confirmer de plus en plus.

Démission à venir pour Le Graët