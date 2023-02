Benzema - Mbappé : Deschamps affiche sa préférence

Pierrick Levallet

Prétendant au titre de meilleur joueur de l'année décerné par la FIFA, Kylian Mbappé a finalement été surclassé par Lionel Messi ce lundi soir. Son coéquipier au PSG a été couronné à sa place. Karim Benzema, lui aussi, s'est fait devancer par l'Argentin. Dans son vote, Didier Deschamps n'a néanmoins pas manqué d'afficher sa préférence entre les deux Français.

Ce lundi soir, Kylian Mbappé aurait pu compter un titre de plus dans son palmarès. La star de 24 ans faisait partie des nommés pour le trophée FIFA The Best avec Karim Benzema et Lionel Messi. Mais finalement, c’est son coéquipier au PSG - vainqueur de la dernière Coupe du monde avec l’Argentine - qui a été sacré meilleur joueur de l’année.

Mbappé et Benzema ont été surclassés par Messi

Kylian Mbappé aurait pourtant pu prétendre à ce titre. Meilleur buteur de la Coupe du monde, il a relancé la finale contre l’Argentine presque à lui tout seul. Il a d’ailleurs inscrit un triplé face à l’équipe de Lionel Messi et est devenu le premier joueur à réaliser une telle prouesse en finale d’un Mondial depuis 1966. Karim Benzema, lui aussi, aurait pu remporter ce trophée au vu de sa grande saison avec le Real Madrid. Didier Deschamps n’a d’ailleurs pas manqué d’afficher sa préférence entre les deux joueurs.

Deschamps a voté Mbappé devant Benzema