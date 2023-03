Le clash continue entre Le Graët et le clan Macron

La rédaction

Après avoir démissionné de son poste de président de la Fédération française de football, Noël le Graët s’attaque à la ministre des Sports. L’ancien président de l’En avant Guingamp compte poursuivre Amélie Oudéa-Castéra en diffamation, pour avoir mené un audit dont le rapport final l’accablait. Invitée ce mercredi par RTL, elle réagit.

Le 15 février dernier, Amélie Oudéa-Castéra se présentait derrière son pupitre pour débriefer du rapport des inspecteurs généraux suite à l’audit qu’elle a mis en place. Un audit qui a poussé Noël Le Graët a démissionné ce mardi de son poste de Président à la Fédération française de football et a engagé des poursuites judiciaires contre la Ministre des Sports. Cette dernière, membre du gouvernement d'Emmanuel Macron, s’est exprimée ce mercredi à ce sujet sur les ondes de RTL : « Je trouve cela affligeant, je n’ai jamais insulté personne, je suis restée polie, je ne l’ai jamais accusé de harcèlement. Cette stratégie de défense ne dupe pas grand monde » .

« L’enquête dira les choses »

La ministre des Sports, qui affirmait il y a quelques jours ne pas avoir déclenché l’audit par simple envie mais parce qu’il fallait réagir dans l’urgence à des révélations médiatiques choquantes a ajouté : « Nous avons fait notre travail qui consistait à écouter un certain nombre de personnes qui avaient des témoignages. Plus de 115 auditions ont été réalisées, un travail approfondi, méthodique, cohérent, rigoureux. C’est le procureur qui, au vu des éléments qui lui ont été transmis, en application de cette obligation de signalement qui a décidé qu’il y avait matière à ouvrir une enquête pour de faits de harcèlement moral et sexuel. L’enquête dira les choses. La mission (d’inspection, ndlr), elle évoque des propos et des sms émanant bien de M. Le Graët, ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d’autres » .

Un appel très froid