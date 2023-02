Surprise pour Deschamps, nouvelle promotion pour Mbappé ?

Pierrick Levallet

S'affirmant de plus en plus dans un rôle de patron au PSG, Kylian Mbappé fait également figure de leader en Équipe de France. L'attaquant de 24 ans est exemplaire dans l'attitude. Et alors qu'Hugo Lloris et Raphaël Varane ont pris leur retraite internationale, Didier Deschamps pourrait bien désigner la star du PSG comme nouveau capitaine des Bleus.

Plus le temps passe, plus Kylian Mbappé s’affirme comme un leader au PSG. L’international français est devenu indispensable dans la capitale sur le terrain. Et dans le vestiaire, il ne manque pas de tirer ses coéquipiers vers le haut. Son attitude ne passe inaperçue en interne. Même en sélection, Kylian Mbappé fait office de leader.

Patron au PSG, Mbappé est aussi un leader chez les Bleus

Comme le rapporte Le Parisien , l’attaquant de 24 ans est légitime dans ce rôle en Équipe de France de par ses prestations sur le terrain. Mais Kylian Mbappé n’hésite pas non plus à monter au créneau lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts de ses coéquipiers. Mécontent de l’utilisation de l’image des joueurs internationaux il y a quelques mois, il avait servi de porte-parole auprès des instances fédérales pour faire évoluer la convention collective régissant le droit à l’image des Bleus .

Il n’a pas hésité à charger Le Graët