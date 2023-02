PSG : Le feuilleton Mbappé relancé, il veut tout plaquer

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a certes prolongé son contrat au PSG au printemps dernier, mais le feuilleton repart de plus belle. En Espagne, il est spécifié qu’il regretterait son choix et se repentirait en coulisse, rêvant toujours du Real Madrid.

Le 22 mai 2022, Kylian Mbappé surprenait son monde en repoussant les avances du Real Madrid qui semblait pourtant lui avoir déroulé le tapis rouge. Mais Mbappé expliquait avoir encore quelque chose à réaliser avec le PSG. De ce fait, le contrat du Français a été prolongé jusqu’en juin 2025. Enfin sur le papier puisque l’ultime année du bail n’est qu’optionnelle, permettant à Mbappé de devenir agent libre s’il le souhaitait dès l’été 2024.

Le PSG refuse de voir Mbappé partir libre, un dilemme se présente

A la prochaine intersaison, le PSG pourrait bien être confronté à une grande décision concernant le feuilleton Kylian Mbappé. Le président Nasser Al-Khelaïfi a toujours fait savoir qu’il refuserait de témoigner du départ de Mbappé en tant qu’agent libre. Et en Espagne, le feuilleton repart de plus belle..

L’OM prépare un plan pour Mbappé, ça tourne au fiasco https://t.co/EBkInEo3Jf pic.twitter.com/J0FlrPBsQH — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

La presse espagnole l’affirme, Mbappé se «repent» et veut le Real Madrid