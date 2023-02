PSG : Le prochain club de Messi se confirme, c’est surprenant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG espère toujours prolonger le contrat de Lionel Messi, mais la tendance est à un départ de l'international argentin de 35 ans en fin de saison. Mais quelle pourrait être sa prochaine destination ? Plusieurs indices mènent aux Newell's Old Boys, le club de ses débuts.

L'année 2022 a été celle tous les succès pour Lionel Messi. Champion de France avec le PSG, l'international argentin a connu l'apothéose au Qatar. En décembre dernier, le joueur remportait la Coupe du monde avec sa sélection. Une récompense, qui lui a permis d'être couronné par la FIFA ce lundi soir. Sacrée meilleur joueur de l'année devant Karim Benzema et Kylian Mbappé, la star de 35 ans a connu une dernière année riche en émotions, et 2023 pourrait bien être celle du changement. En fin de contrat avec le PSG, Messi va devoir trancher. Le club parisien souhaite étirer son bail selon les informations exclusives du 10Sport.com, mais les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes.





Son arrivée au Newell's Old Boys annoncée

Selon les informations de L'Equipe , Messi se dirige vers un départ en fin de saison. Les rumeurs évoquent un possible retour au FC Barcelone ou un départ à l'Inter Miami. Mais d'autres proches du joueur annoncent une arrivée aux Newell's Old Boys, le club de ses débuts. « Messi envisage sérieusement la possibilité de jouer avec les Newell's Old Boys » avait confié Sergio Agüero. Il n'est pas le premier à l'annoncer puisque l'ancien coach de l'équipe argentine Gérman Burgos avait, aussi, évoqué ce scénario : « Il va finir là-bas, c'est sûr, je n'ai aucun doute. Il jouera un match, deux matchs, trois, tout ce qu'il faudra. Il aime Newell's, il aime Rosario et il va sûrement dédier un match ou un championnat aux gens de Newell's, c'est sûr » .

Le jubilé de Maxi Rodriguez, un test grandeur nature ?