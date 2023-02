PSG : Un match pour changer l’avenir de Lionel Messi

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé et un départ du Paris Saint-Germain commence à devenir une réelle option. Un retour au FC Barcelone ou encore un “part à l’Inter Miami ont été évoqués pour le Champion du monde, qui pourrait toutefois boucler la boucler en retrouvant son ancien club des Newell’s Old Boys.

Et si finalement, après un Mondial enfin offert à l’Argentine, Lionel Messi décidait de dire adieu à l’Europe ? A bientôt 36 ans, le septuple Ballon d’Or s’approche de la fin de son contrat avec le PSG et de plus en plus de médias parlent d’un possible retour au pays.

Un retour aux Newell’s Old Boys ?

C’est en effet vers les Newell’s Old Boys que pourrait se diriger Lionel Messi ! Ce dernier a fait ses premiers pas avec le club de Rosario avant de s’envoler vers FC Barcelone et désormais, il pourrait bien décider d’y terminer sa carrière.

Tout se jouera au jubilé de Maxi Rodriguez