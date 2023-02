Catastrophe en équipe de France, il a trouvé la solution pour Deschamps

La rédaction

Alors que plusieurs cadres de l’équipe de France ont annoncé leur retraite internationale récemment, Didier Deschamps va devoir faire appel à de nouvelles têtes en sélection. Parmi les hommes en forme en défense centrale, on retrouve le Niçois Jean-Clair Todibo, que Rolland Courbis estime prêt à relever le défi avec les Bleus.

Karim Benzema, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane ont annoncé leurs retraite internationale ces dernières semaines. Beaucoup de cadres des Bleus sont désormais partis, et Didier Deschamps doit se creuser la tête avant de dévoiler son groupe qui affrontera les Pays-Bas le 24 mars prochain pour les éliminatoires pour l’Euro 2024. Le départ de l’ancien défenseur du Real Madrid, à seulement 29 ans, laisse un secteur défensif orphelin d’une valeur plus que sûre. Mais selon Rolland Courbis, un joueur pourrait parfaitement remplacer Raphaël Varane en équipe de France.

Jean-Clair Todibo bientôt sous le maillot des Bleus ?

Dans un entretien pour Nice Matin , l’ancien entraîneur de Montpellier s'est lâché sur Jean-Clair Todibo : « Son futur en équipe de France va se jouer dans les mois à venir. À ce poste-là, il y a une quinzaine de joueurs de sa génération qui sont très intéressants, mais je pense qu'il peut être dans les cinq premiers de cette liste, s'il poursuit sur cette voie » .

La France très armée sur le plan défensif

Au vu de ses bonnes performances avec l’OGC Nice, Todibo pourrait figurer rapidement dans le groupe de l'équipe de France. Mais à ce poste de défenseur central, la concurrence pour une place de titulaire sera dure, avec la présence de Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez, ou encore William Saliba.